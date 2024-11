Brandstiftung im Kreis Stendal Brandserie bei „Kripo live“ - MDR-Fernsehen dreht Beitrag in Kleingartenanlage Osterburg

Vier Feuer in sechs Tagen: Die Brandserie bei Kleingärtnern in Osterburg (Kreis Stendal) kommt in die MDR-Sendung „Kripo live“. Werden die Täter jetzt gefasst?