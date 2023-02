Nach Unfalltod in Halle/Saale „Brenzlige Situationen auch bei Karnevalsumzügen in Seehausen und Osterburg“

Der Unfalltod beim Karnevalsumzug in Halle/Saale rüttelt auf. Der Gageler Nino Oesemann hat am Steuer des Rossauer-SV-Umzugswagens in Seehausen und Osterburg auch brenzlige Situationen erlebt.