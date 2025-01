Bundestagswahl: Weil die Stimmzettel erst so spät geliefert werden, können Bürger der Verbandsgemeinde Seehausen ihre Kreuze ab 10. Februar in der Verwaltung machen.

Briefwähler aufgepasst - Verwaltung in Altmark reagiert auf Zeitknappheit bei Bundestagswahl

Vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar

Seehausen. - Besondere Vorkommnisse erfordern besondere Maßnahmen: Wegen des engen Zeitfensters durch die vorgezogene Bundestagswahl am Sonntag, 23. Februar, hält die Verbandsgemeinde Seehausen ab Montag, 10. Februar, einen zusätzlichen Wahlraum für Briefwähler vor. Dieser befindet sich in der Verwaltung am Schwibbogen.