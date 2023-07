Bruthöhle an Bruthöhle - Seltene Uferschwalben belagern Kalkberg in der Altmark

Ein Foto aus dem Mittelmeerraum? Nein, diese Uferschwalben brüten in einem Kalkhaufen bei Berge (Werben) in der Altmark.

Berge - Nicht schlecht, Herr Specht, möchte man sagen. Doch es sind Uferschwalben, die am Wegesrand zwischen Berge und Werben zig Bruthöhlen in einen großen Kalkberg gebaut haben.

Ein lautes Gezwitscher begrüßt den Beobachter, auch Landwirt Werner Buchner. Ihm gehört der Haufen und vor drei Wochen sei von dem emsigen Bruttreiben noch gar nichts zu sehen gewesen. „Da habe ich das letzte mal dort Kalk geholt, dadurch ist die Abbruchkante auch überhaupt erst entstanden“, sagt der Idener. Nun, vor drei Tagen, habe er selbst mächtig über seine neuen Untermieter gestaunt. Buchner hat es mit der kleinsten europäischen Schwalbenart zu tun, auf der Roten Liste von Sachsen-Anhalt aus 2020 gilt ihr Bestand als nicht gefährdet, deutschlandweit wurde sie auf die Vornwarnliste hochgestuft. Laut Nabu kommt die Uferschwalbe in Deutschland regelmäßig, aber selten vor.

Riparia riparia, so ihr Name auf Latein, braucht genau das, was Buchner ihr gerade zwischen Berge und Werben bietet: frisch abgebrochene und deswegen vegetationslose Steilwände. An Flussufern findet die Uferschwalbe diese kaum noch. Deswegen ist der schlanke Singvogel häufig während oder kurz nach dem Abbau in Sand- und Kiesgruben anzutreffen. Aber ein schöner Kalkhaufen tut es offenbar auch! Die Bruthöhlen sind bis zu 70 Zentimeter lang, die Nistkammer am Ende etwas erweitert und mit Gräsern und Wurzeln ausgepolstert. Das Weibchen legt vier bis sieben Eier, die 14 bis 17 Tage bebrütet werden. Nach 20 bis 24 Tagen fliegen die Jungvögel aus. Im August geht’s dann nach Afrika, Uferschwalben überwintern nördlich des Äquators.

Erstmal aber liegt der Fokus noch auf der Brut und Landwirt Buchner berücksichtigt dies. Allenfalls nehme er in dieser Zeit etwas Kalk von der Rückseite des mächtigen Haufens ab, sagt er. Die Uferschwalbe ist laut Bundesartenschutzverordnung streng geschützt. Im Gegensatz zu Rauch- und Mehlschwalben hat sie übrigens einen nur leicht gegabelten Schwanz.