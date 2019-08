Die Akteure waren sich einig: "Bubble-Fußball macht sehr viel Spaß!“ Die Kickers und Nicolas Papke luden zum Turnier nach Seehausen.

Seehausen l Der Fußball rollte am Sonnabend auf dem Sportplatz am Seehäuser Fangelturm. Allerdings war es nicht das gewohnte Bild, was die Zuschauer geboten bekamen. Die Akteure beim Gaudi-Turnier mussten sich über ihren Oberkörper eine aufblasbare Kugel überstülpen, was das Toreschießen nicht erleichterte. Zudem waren die Spieler mit der Last, immerhin rund neun Kilo, schnell aus der Puste. Aber: „Es macht sehr viel Spaß“, waren sich die Teilnehmer zum Bubble-Fußball einig. Und auch für die Zuschauer war das Spaß-Spiel sehenswert, lagen die Akteure ob der etwas härteren Gangart, die dieses Spiel ermöglicht, mehrmals drehend am Boden.

Organisator Nicolas Papke lud gemeinsam mit den Kickers aus Seehausen zu diesem Sommer-Turnier und erhielt über die sozialen Netzwerke, hauptsächlich über Facebook, positive Signale aus Seehausen und den benachbarten Orten. „Neun Mannschaften hatten sich angemeldet“, erwähnte Nicolas Papke, der als Mitarbeiter eines Eventservices auch dieses Bubble-Fußball anbietet und es mit auf die Anlagen zum Fangelturm brachte. Dass am Ende nur die Kickers und ein Team des Autohauses Flachsmeier teilnahmen, darüber war er schon etwas enttäuscht. Zumal dieses Turnier auch als Benefiz-Veranstaltung genutzt wurde. Die Einnahmen sollen dem Seehäuser Waldbad zugute kommen.

Nicolas Papke hofft jedoch, dass sich die tolle Stimmung beim Fußball-Bubble schnell herumspricht und sich beim nächsten Mal mehrere Mannschaften aus der Region beteiligen werden. Bereits der Start gestaltet sich aus Sicht der Zuschauer (und der Teilnehmer) spannend. Die sich auf der Torlinie befindenen Teilnehmer der jeweiligen Mannschaften sprinten zum in der Mitte des Kleinfeldes liegenden Ball... Natürlich zählen am Ende der Partie auch die Tore! Aber die fünf Spieler kommen schnell ins Schwitzen, „da ist es wichtig, zwei Auswechsler in den Reihen zu haben“, sagt Papke, der erwähnte, dass dieses Spiel bei den Junggesellenabschiedsfeiern sehr beliebt ist.