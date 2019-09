Noch mausgrau, soll die Bücherzelle am Markt bald hübsch gestaltet daherkommen. Foto: Karina Hoppe

Seit 2018 steht die Bücherzelle Seehausen. Sie wird gut genutzt, allein, es fehlt noch die Gestaltung. Nun kommt Bewegung in die Sache.

Seehausen l Christine Rehtmeyer hat einen guten Überblick. Die Apowida Neue Lindenapotheke, deren Filialleiterin sie ist, grenzt direkt an die Seehäuser Bücherzelle, „in der andauernd Bewegung ist“. Leute tragen Bücher rein, Leute tragen Bücher raus, bleiben auch mal länger in der ausgedienten Telefonzelle stehen. Um nur zu stöbern, sich vielleicht etwas Zeit zu vertreiben oder gar Ordnung ins Regal zu bringen. Keine Frage, das Mobiliar wird angenommen. „Ich habe auch nur gute Rückmeldungen“, sagt Bürgermeister Detlef Neumann, der kürzlich veranlasste, dass die Tür, die sich nicht mehr richtig schließen ließ, repariert wurde. Zur Freude Neumanns sogar als eine Spende – „das übernahm Zaunbauer Brandt aus Krüden“.

Noch vor Wintereinbruch soll nun auch die äußere Gestaltung der Bücherzelle erfolgen. Jugendvertreterin Jasmin Blume hatte Entwürfe im Stadtrat Seehausen eingereicht, das Gremium entschied sich im Juni für einen. Fehlt „nur noch“ die Umsetzung. „Gut Ding will Weile haben“, sagt Detlef Neumann. Der Verein Kinderstärken, so habe man sich dieser Tage noch mal abgestimmt, werde das Vorhaben in Kürze gemeinsam mit einer Gruppe von Seehäuser Jugendlichen umsetzen, sie dabei unterstützen.

Die Idee zur Bücherzelle kam seinerzeit von den Jugendlichen selbst. Was den gewählten Standort am Markt und die Transparenz der Entscheidungsfindung betrifft, wurde auch Kritik laut. Nun steht die Zelle aber seit einem Jahr, wird gut genutzt und wird in Bälde aufgehübscht. Die Seehauser Bücherzelle war landkreisweit die 38. Einen zeitweiligen größeren Austausch der Bücher übernimmt laut Bürgermeister die Kaschade-Stiftung. Die Neue Lindenapotheke, die direkt daneben einen Fahrradständer mit Werbe-Fahrrad zu stehen hat, sei schon gespannt auf den neuen Ausblick.