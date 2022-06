Bundesluftfahrtamt: Warum das Okay für Luftrettung in Seehausen wichtig ist

So könnte der Vorplatz am Feuerwehrgerätehaus und der im Bau befindlichen Wasserwehrhalle an der Otto-Nuschke-Sraße in Seehausen als Landeplatz für Rettungshubschrauber künftig gestaltet sein. Nötig sind unter anderem eine Landemarkierung und noch ein Windsack vielleicht auf einem der Gebäudedächer.

Foto/Montage: Ralf Franke