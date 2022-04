Buntes Dorffest in Dalchau mit Erinnerungen an die 70er Jahre

Ausstellung, Diavortrag, Festgottesdienst, Chorgesang: Ein buntes Programm lockte die Gäste in die Festscheune nach Dalchau. Ehemalige Einwohner aus Niedergörne erinnerten sich an jene Zeit, als sie den Ort verlassen mussten.

Die jüngeren Festbesucher in Dalchau nahmen de Hüpfburg in Beschlag. Lina, Marie und Anna hatten während des Festes viel Spaß.

Dalchau - Dalchau feierte – und viele Besucher kamen bereits zum Start der Festivitäten in die Festscheune zum von Pfarrerin Janette Obara gehaltenen Erntedankfest-Gottesdienst. „Wir sind rundum zufrieden“, sagte Evelyn Jordan, eine der Organisatoren. Das gesellige Beisammensein lockte viele Bürger, die in der Umgebung aufgewachsen sind, in den Elbeort bei Arneburg.