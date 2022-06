Bürgermeister aus Dorf bei Osterburg kündigt Rücktritt an

In der Einheitsgemeinde Osterburg will sich ein langjähriger Bürgermeister von der Kommunalpolitik verabschieden. Rossaus Bürgermeister hat seinen Rücktritt angekündigt.

Rossau - Zwei Jahrzehnte nach Amtsantritt soll Schluss sein. Und das auf den Tag genau. Bernd Drong (68) will am 30. September als Ortsbürgermeister von Rossau zurücktreten. Das kündigte er am Montagabend im Rossauer Ortschaftsrat an.