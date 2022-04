Bürgermeisterwahl Arneburg: Lothar Riedinger (CDU) bislang einziger Kandidat

Am 6. März ist das Zepter der Elbestadt Arneburg neu zu vergeben. Bislang hat „nur“ der amtierende Bürgermeister Lothar Riedinger (CDU) sein Interesse bekundet. Er möchte sich vom CDU-Ortsverband Arneburg-Goldbeck aufstellen lassen.

Lothar Riedinger (CDU) will sich erneut um das Bürgermeisteramt in Arneburg bewerben.

Arneburg - Still ruht der See im Wahlbüro für die Bürgermeisterwahl der Stadt Arneburg. Bislang gibt es keinen offiziellen Bewerber. Aber der amtierende Bürgermeister Lothar Riedinger (CDU) hat angekündigt, dass er seinen Hut erneut in den Ring werfen möchte.