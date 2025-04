Bürgerumfrage zu Windpark - Gemeinderat Rochau will danach entscheiden

Am Gemeindehaus Rochau (Landkreis Stendal) hängt gerade ein extra Kasten für die Bürgerbefragung. Er ist verplombt.

Rochau. - Südlich von Rochau ist ein Windpark mit bis zu 13 Anlagen geplant. Ob er Realität wird, darüber sollen die Bürger von Rochau und Schartau entscheiden. Innerhalb der Gemeinde Rochau wären sie am meisten vom Park betroffen. Die persönlichen Anschreiben an alle Bürger ab 16 Jahren (Stichtag 14. März) sind Montag von der Gemeinde an die Haushalte verteilt worden.