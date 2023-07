Lilo und Christian Frentz fühlten sich auf dem Caravan-Stellplatz in Arneburg in direkter Nachbarschaft zur Elbe sehr wohl. Das Ehepaar aus Bad Kissingen legte auf seinem Weg zur Insel Rügen einen mehrtägigen Stopp in der Altmark im Kreis Stendal ein.

Foto: Ingo Gutsche