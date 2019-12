Regen satt! Beim Aufbauen mussten die Händler des Werbener Biedermeier-Christmarktes Nerven beweisen. Sie taten es und wurden belohnt.

Werben l Über das Wetter hat sich Gisela Beckmann wenig Gedanken gemacht. „Hansestädte müssen doch zusammenhalten“, sagte die Seniorin, die mit dem Heimatverein Kyritz zum Biedermeier-Christmarkt gekommen ist. Sie und ihr Mann genossen die Wärme in einer Werkstatt in der Straße Schadewachten, wo die Hallenserin Katharina Steinke neben Silberschmuck auch Postkartendrucke anbot und Gisela Beckmann zwischen Blaumeise, Rotkehlchen und Co hin und her überlegte, um schließlich gleich mehrere Motive mitzunehmen. „Ich schreibe noch Karten.“ Da war sie beim Biedermeier-Christmarkt an der richtigen Adresse, denn Handgemachtes wird dort groß geschrieben. Der Arbeitskreis Werbener Altstadt (AWA), der die „analoge Veranstaltung“ weitestgehend ohne Elektrisches Licht mit Unterstützung der Stadt Werben auf die Beine stellt, wählt die Händler mit viel Bedacht aus. Ob Geschmiedetes, Gestricktes, Genähtes, Lederwaren oder Holzarbeiten – alles ist „handmade“. Und auch das vor Ort zubereitete Essen kommt vom Feuer, nicht vom Elektroherd. Die Leute lieben es! Die Osterburger Herta und Karl Spanier wollten den aus Afghanistan stammenden Cousinen Zahra und Mahdiya unbedingt mal einen Markt abseits der herkömmlichen zeigen. „Dass die Menschen so viel mit ihrer Hand machen“, faszinierte die Mädchen, die in Osterburg in der neunten Realschulklasse sind. Daran haben die Spaniers einen großen Anteil, sie befähigten die Flüchtlinge durch ihren Deutschstunden dazu, dass sie im Unterricht dem Stoff überhaupt folgen können. Jetzt verstehen sie fast alles, „was Trödel ist, haben wir ihnen vorhin erklärt. Und das Wort einlassen“, so Karl Spanier, der „das besondere Flair“ des Marktes sehr schätze, was auch Harald Rubow aus Quakenbrück tut. „Das ist auch eine Hansestadt, in Niedersachsen“, sagte er. Rubow und sein Team waren erstmals hier, bescherten den Werbenern eine „neue“ Postkutsche. „Die wurden am Ende des 18. Jahrhunderts gefahren, diese hier ist etwas jünger“, rief er im Vorbeigehen. Und bestieg abermals das gelbe Gefährt, um mit seinen Gästen eine Rundfahrt durch die Altstadt zu wagen.

Gestern Vormittag regnete es nochmal richtig, aber als die Stadtwächter ab 11 Uhr die Besucher beim Eintritt auf den Markt um eine Spende für den Erhalt der Werbener Altstadt baten, da schien die Sonne. „Es ist alles wunderbar“, äußerte am Sonntag der AWA-Vorsitzende Jochen Hufschmidt, der vom Chorkonzert am Sonnabend schwärmte und sich schon auf die Bläsermusik bei Kerzenschein freute. Zum besinnlichen Marktausklang.