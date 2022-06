Corona-Andrang scheint vorbei: Osterburger Anlage „Aufbau“ zählt wieder weniger Kleingärtner

Osterburg - In Sachen Kleingärten sorgte die Corona-Pandemie im Vorjahr für einen erfreulichen Trend. Das Interesse an der eigenen Schreberfläche wuchs. Das erlebte auch Birgit Brüggemann hautnah mit. Innerhalb von sechs Wochen konnte die Vorsitzende vom Verein „Aufbau“, dem mit 340 Parzellen größten in Osterburg, insgesamt zwölf Gärten verpachten. Rund ein Jahr später scheint das damalige Plus aber nur eine Momentaufnahme. Die Mitgliederentwicklung sei wieder im „Minus“, konstatiert Birgit Brüggemann. Hauptgrund dafür wäre, dass ältere Kleingärtner ihre Parzelle aus gesundheitlichen Gründen oder verstorben seien, erzählte die Vereinschefin.