Am 15. April werden in Osterburg mehr als 500 Bürger gegen das Corona-Virus geimpft. Foto: dpa

Für die große Corona-Immunisierungsaktion am 15. April in Osterburg hat die Stadt bislang 512 von rund 900 möglichen Terminen vergeben.

Osterburg l Viele Anrufer sind aufgeregt, „sie freuen sich einfach darüber, dass sie jetzt einen Impftermin haben“, sagt die städtische Auszubildende Luise Gille. Nachdem in den ersten Tagen der Terminvergabe drei Verwaltungsmitarbeiter für den Telefondienst abgestellt waren, könne sie die Anrufe nun alleine bewerkstelligen.



Am Donnerstag, 15. April, wird die Sporthalle der Osterburger Sekundarschule zum Impfzentrum. Für die vom Landkreis Stendal koordinierte Großaktion gegen die weitere Verbreitung des Coronavirus’ waren zunächst nur Bürger ab dem Alter von 80 Jahren vorgesehen. Von diesen sind laut Einschätzung von Verwaltungsmitarbeiter Marco Aßmuß allerdings schon zwischen 30 bis 50 Prozent geimpft, entsprechend fiel die Resonanz auf das Impfangebot aus. In den ersten drei Tagen liefen die Telefone heiß, dann klingelte es weitaus weniger. Da dies in allen Kommunen ähnlich verlief, erweiterte der Landkreis in Absprache mit den Kommunen das Impffenster auf 78- und 79-Jährige. Bezüglich Osterburg wurden nochmals rund 200 Personen angeschrieben - die Telefone klingelten wieder häufiger. „Die Impfquote ist bei dieser Personengruppe ja auch weit-aus geringer“, so Aßmuß.



Drei Ärzte mit dabei

Insgesamt wurden bislang 512 Termine vergeben. „Ich denke, es werden sicher so um die 600.“ Die Senioren erhalten den Impfstoff von Biontech-Pfizer. Sechs impfbefähigte Personen seien vor Ort, dazu kommen drei Ärzte, „für diejenigen, die ein Gespräch wünschen“, so Aßmuß. Wichtig sei, dass die Bürger erst fünf Minuten vor ihrem Termin erscheinen und dass sie die ihnen ausgehändigten Unterlagen alle schon ausgefüllt haben. Es gibt eine Aufnahme, Fiebermessung, „und dann werden die Bürger durch die Impfstrecke begleitet“. Kein Grund zur Aufregung also. Nach dem Piks geht’s noch einen Moment in den Ruhebereich. Wer deutliche Erkältungssymptome oder Fieber hat, könne leider nicht geimpft werden.