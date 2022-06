Kinderbetreuung Corona-Regeln in Kitas: Arneburg-Goldbeck fordert Eltern zu mehr Rücksicht auf Erzieher auf

Werden Erzieher in den Kindertageseinrichtungen der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck von einigen Eltern zum Corona-Prellbock? So klang es am Montag.