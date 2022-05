Umgehört Corona: Was von den Weihnachtsmärkten in Osterburg und Umgebung bleibt

Wenige Tage vor dem Auftakt des vorweihnachtlichen Budenzaubers schnellen die Corona-Zahlen in die Höhe. Wie gehen die Adventsmarkt-Veranstalter in der Einheitsgemeinde Osterburg damit um? Halten sie an ihren Plänen fest oder treten sie auf die Bremse?