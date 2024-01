Die Elbe überflutet die A14-Baustelle bei Wittenberge, der Aland Kleingärten in Seehausen. In Wanzer gilt nun die Warnstufe III.

Seehausen/Wanzer. - Für den Aland in Wanzer gilt seit Mittwoch Warnstufe III. Der Pegel in Klein Wanzer lag am frühen Nachmittag bei 5,31 Meter, ab 5,30 Meter gilt die dritthöchste der vier Alarmstufen.

Betreten der Deiche absolut verboten

Damit sind laut Lars Rupp, Leiter des Flussbereichs Osterburg beim Landesamt für Hochwasser und Wasserwirtschaft (LHW), Deichläufer unterwegs. Bislang nur tagsüber. Die Kontrolleure sind die einzigen, die die Deiche nun noch betreten dürfen – auch was befestigte Auffahrten betrifft, betont Rupp. Der Scheitelpunkt der Elbe sei Mittwoch in Schnackenburg angekommen – das Alandabschlussbauwerk musste nicht geschlossen werden. Voraussichtlich werde das auch so bleiben, sagt Rupp.

Weniger Abfluss in die Elbe

Der Wasserstand im Aland wird weiterhin steigen. An der Aland-Messstelle in Seehausen betrug der Durchfluss Mittwoch 30 Kubikmeter pro Sekunde, der Abfluss in Wanzer aufgrund des Elbniveaus jedoch nur 18 Kubikmeter pro Sekunde. „Dadurch stapelt sich der Aland auf“, so Rupp.

Das haben viele Kleingartenbesitzer in Seehausen schon jetzt vor Augen. So steht etwa die Scholle von Jens Hoffmann in der Altstadt komplett unter Wasser. „Wir haben den Garten seit acht/neun Jahren, so ein Hochwasser hatten wir bislang noch nicht“, sagt er.

Der Elbpegel in Wittenberge lag Mittwoch am frühen Nachmittag bei 6,13 Meter. Laut „Hochwasservorhersage Sachsen-Anhalt“ soll er erstmal fallen und dann nach Abschätzung ab Sonnabend wieder leicht steigen.