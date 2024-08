Kinderlandverschickung im Zweiten Weltkrieg „Da oben war unser Zimmer“ - Senior besucht Seehausen, wo er als Kind vor Bomben sicher war

Willibert Sohns (84) aus Bremerhaven war als Kind in Seehausen (Altmark) untergebracht. Wegen der Bomben in Duisburg, doch auch am Aland begegnete er dem Krieg.