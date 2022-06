Dank Spiel- und Festplatz sind die Wahrenberger jetztauch Burgherren

Wahrenberg zählt nicht nur gut 20 Storchennester, sondern verfügt jetzt auch über einen neuen Spiel- sowie Festplatz. Der soll am kommenden Sonnabend mit einer kleinen Feier übergeben werden.

Wahrenberg - Fast zwei Jahre ging von der Entscheidung bis zur Umsetzung für einen neuen Spiel- und Festplatz in Wahrenberg ins Land. Am kommenden Sonnabend soll das frisch gestaltete Areal hinter dem Feuerwehrgerätehaus 14 Uhr seiner Bestimmung und damit insbesondere an die Kinder des Storchendorfes übergeben werden.