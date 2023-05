Geburtstagsfest Das Seehäuser Waldbad wird 85 Jahre alt

Das letzte Seehäuser Waldbadfest fand vor Corona statt. In diesem Jahr soll es zum 85. Geburtstag der Naherholungsstätte in alter Tradition wieder ein Stadt- und Waldbadfest geben. So eine dreitägige Sause fand das letzte Mal zum 80. Waldbad-Geburtstag statt.