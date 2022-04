Deichklang: Kirche Räbel wird nach Sanierung (auch) zur Kulturkirche

Räbel - „Wir fahren zum Konzert nach Räbel.“ Dieser Satz wird wohl in Zukunft öfter ausgesprochen. Nach umfassender Sanierung des kleinen Gotteshauses am Deich soll selbiges künftig einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden. „Hier sind so viele 100 000 Euro öffentliches Geld hineingeflossen, da muss die Öffentlichkeit die Kirche auch sehen können“, sagt der Räbeler Jochen Hufschmidt. In Absprache mit dem Kirchspiel Werben steht der 77-Jährige einer neuen Veranstaltungsreihe vor.