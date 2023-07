Mit Nachtgewand, Kerze und Bettpfanne: Bei der amüsanten Modenschau ging es zum Dorffest in Erxleben im Kreis Stendal auf Zeitreise,.

Erxleben - Stephan Metzker

Wie sehr die Bewohner in Erxleben bei Osterburg im Kreis Stendal auf ihr traditionelles Dorffest hingefiebert haben, zeigte die Resonanz am Wochenende bei der zweitägigen Sause auf dem Areal am Sportplatz. Es wurde getanzt und gelacht, während draußen der Regen prasselte.

„Nach Corona wollen wir unser Fest so richtig wieder beleben und erneut festigen“, sagte Feuerwehrfördervereinsvorsitzender Heiko Fischer. Nach der Eröffnung durch Bürgermeister Steffen Seifert maßen sich die Brandbekämpfer aus Erxleben mit befreundeten Feuerwehren bei einem Spaßwettkampf an diversen Stationen, die auf dem Sportplatz aufgebaut waren.

Beim Fußballspiel und anderen Spaßwettbewerben hat es nur Gewinnergegeben

Parallel dazu kickten die Erxlebener Fußballer gegen Polkau in einem Spaßturnier das runde Leder. „Bestplatzierte gibt es heute nicht. Es stehen allein der Spaß und die Geselligkeit im Vordergrund“, sagte Frank Mischkowski. Gesellig wurde es auch im Festzelt, als am Sonnabend nach den Wettkämpfen der Regen einsetzte und die Besucher dort Zuflucht suchten.

Peer Reichstein (rechts vorn) bewies ein ruhiges Händchen bei den Spaßwettkämpfen für Königsmark. Die Kugel landete sicher in der Dose. Foto: Stefan Metzker

Die Organisatoren zeigten sich dem nassen Wetter entsprechend vorbereitet, denn neben dem Festzelt wurde ein weiteres aufgestellt. In diesem Zelt befanden sich ein reichhaltiges Kuchenbüfett, die Hüpfburg sowie eine Mal- und Bastelstraße für die Kinder. Außerhalb gab es viele weitere kulinarische Köstlichkeiten vom Grill oder am Eiswagen. Der Oldtimerstammtisch „Schloss Calberwisch“ stellte einige seiner motorisierten Schätzchen aus und bei wetterfester Kleidung konnten Kremserfahrten unternommen werden.

Einer der Höhepunkte an diesem Festwochenende war die amüsante Modenschau der Erxlebener Frauen-„Bewegung“. Eine Sportgruppe, die schon seit 2002 existiert und derzeit 26 Mitglieder hat. Die Kleidung aus verschiedenen Epochen, die die agilen Damen mit spaßigen Einlagen vorführte, sorgten für zahlreiche Lacher bei den Zuschauern. Zugabe-Rufe folgten prompt. Der Samstagabend lud abschließend zum Tanzen bei einer Neon-Party im Festzelt ein. Zünftig endete der Sonntag bei einem Bürgerfrühstück mit musikalischer Umrahmung der Osterburger Blasmusikanten.