Trockenheit fordert Tribut Der Schillerhain in Seehausen muss „Federn“ lassen

In anderthalb Wochen rückt eine Spezialfirma an, um den Seehäuser Schillerhain nach den Dürreperioden der vergangenen Jahre von totem und krankem Holz zu befreien. Das ist im Sinn der Verkehrssicherungspflicht, wird in der Parkanlage aber Spuren hinterlassen, die erst einmal heilen müssen.