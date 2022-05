Der Sommerweg zwischen Bretsch und Drüsedau muss verschwinden

Mit Meike Portius stellte sich am Dienstagabend die neue Chefin der Landesstraßenbaubehörde am Standort Stendal im Gemeinderat „Altmärkische Höhe“ vor. Die Fachfrau hatte auch ein paar hoffnungsvolle Nachrichten ins Dorfgemeinschaftshaus nach Drüsedau mitgebracht.

Zigmal wurde in den zurückliegenden Jahren der Sommerweg zwischen Bretsch und Drüsedau mal mehr und mal weniger tiefgründig saniert. Da muss eine dauerhafte Lösung her.

Drüsedau - Bei der verkehrstechnischen Erschließung der Gemeinde „Altmärkische Höhe“ spielen die Landesstraßen 9 und 12 eine entscheidende Rolle. Ein Grund für Bürgermeister Bernd Prange, mit der neuen Leiterin des Regionalbereiches Nord der Landesstraßenbaubehörde mit Sitz in Stendal das Gespräch zu suchen. Dienstagabend folgte Meike Portius der Einladung zur Ratssitzung ins Dorfgemeinschaftshaus Drüsedau, um sich und der Behörde bei künftigen Vorhaben in der Region etwas in die Karten schauen zu lassen. Ein paar gute Nachrichten hatte die Fachfrau durchaus im Gepäck. Aber so wie ihrem Vorgänger Manfred Krüger steht auch Meike Portius kein unbegrenztes Budget zur Verfügung.