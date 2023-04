Perspektivisch sollen bei der Schönberger Gemüsehof GmbH immer um die zehn Hektar Spargel als Ertragsanlagen unterhalten werden – die Junganlagen nicht mitgezählt. Die unterschiedliche Folienabdeckung hilft, das Klima im Damm zu steuern und so eine konstante Erntemenge in der Saison zu sichern.

Schönberg - Das weiße Gold aus dem Freilandanbau macht immer mehr Boden gut. Die Spargel-Direktvermarkter besetzen Stück für Stück ihre Stammplätze mit Verkaufsstellen. Auch die Schönberger Gemüsehof GmbH steigt trotz zuletzt recht kalter Nächte ins Geschäft ein. Zuerst gibt es den Bleichspargel in Seehausen (Am Markt und später auf dem Postplatz). Die Verkaufsstellen am Arendseer NP-Mark, am Altmark-Center in Salzwedel und auf der anderen Seite der Elbe (bei OBI), in Lenzen und Perleberg folgen zeitnah.