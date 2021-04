Deutsche Buchsbaumgesellschaft erhält in Iden tatkräftige Unterstützung

Iden

Als Gisela Rose-Sell für drei Tage dem Wischedorf einen Besuch abstattete, tat sie das nicht ohne einen Buchsbaum im Kofferraum ihres Pkw mitzuführen. Hier und da gebe es auf dem schönen und großzügigen Gelände in Nachbarschaft des einstigen Rittergutes in Iden noch Plätzchen zum Verschönern. Hauptgrund war jedoch ein anderer: Mit großer Freude begrüßte die Präsidentin der Deutschen Buchsbaumgesellschaft mit Sitz in Iden einen neuen Angestellten: Thomas Radde wird den Verein in den kommenden fünf Jahren unterstützen.

Der Idener sei mit „Herz und Leidenschaft dabei“, weiß Gisela Rose-Sell aus früheren Maßnahmen im Buxarium, bei dem der 58-Jährige bereits dem Verein unter die Arme griff und für die Pflege der vielen Pflanzen verantwortlich war. Deshalb hätte sich die Buchsbaumgesellschaft für ihn stark gemacht – und zusammen mit der Bundesagentur für Arbeit konnte eine Lösung gefunden werden. Das freut die Präsidentin, die in Verden/Aller beheimatet ist, ganz besonders. Die Pflege der 2,6 Hektar großen parkähnlichen Fläche sei eine große Herausforderung.

Präsidentin mit der Entwicklung zufrieden

Durch das beschlossene fünf Jahre andauernde Engagement habe die Buchsbaumgesellschaft eine Planungsgarantie. Dass „wir uns strecken müssen“, sei der Präsidentin bezogen auf den zu erbringenden Eigenanteil für diese Anstellung klar. Mit Hilfe von Sponsoren, hofft sie, könne dies bewältigt werden. Thomas Radde ist für 30 Stunden in der Woche für das Buxarium zuständig. Zusätzlich kann der Verein aktuell noch auf AGH-Kräfte bauen. Zu tun gebe es genug. Zwar sei der Buxus, der häufig als Zier- und Nutzgehölz angepflanzt wird, widerstandsfähig, aber durch die Trockenheit der vergangenen Jahre müsse er ordentlich bewässert werden. Insbesondere die Neuanpflanzungen bräuchten permanent Wasser. Mit der Entwicklung der Anlage auf dem Gelände der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG) ist die Niedersächsin sehr zufrieden. 230 verschiedene Buchsbaum-Arten hat sie zu bieten – das mache sie in ihrer Vielfältigkeit weltweit einmalig.

Gisela Rose-Sell sorgt selbst für neue Sorten. Diese entstehen durch Kreuzungen oder es sind Pflanzen, die noch nicht in Iden gedeihen. So wie ein Buchsbaum, dessen „Ausgangsstecklinge vom Wall aus Bremen stammen“, sagt sie. Diese großblättrige Hängeform hat nun einen geräumigen Platz in der Sammlung gefunden. Ein Plätzchen für eine weitere Pflanze könnte die Rückwand des in Form gebrachten Buxus sein, der die Buchstaben „DGB“ für Deutsche Buchsbaumgesellschaft in Iden zeigt. Durch den Abriss der einst dort stehenden Baracke gerät das Buchstaben-Trio von der Rückseite noch mehr in den Fokus und könnte durch davor stehende Buchsbäume verdeckt werden. So stellt sich das die Präsidentin vor, die noch einige andere Ideen hat, das Areal aufzuwerten. An einer anderen Stelle könnten Sandstein-Elemente, die bei der umfangreichen Sanierungsmaßnahme des historischen Haupthauses übrig blieben und vom Verein reserviert wurden, als Stufen dienen.

Tage der offenen Tür am 11. und 12. September

Während die Informationsveranstaltung zur „Kultour-Spur“, die zu den Pfingsttagen angedacht war, wegen der pandemischen Lage ausfällt, hoffen die Mitglieder der Deutschen Buchsbaumgesellschaft auf die Tage im September: Für den 11. und 12. September sind die Tage der offenen Tür vorgesehen. „Zu diesem Zeitpunkt werden wir wie im Vorjahr unsere Jahreshauptversammlung abhalten“, betont Rose-Sell. Diese war erfreut über eine Nachricht von Lynn Batdorf: „Der bekannteste Buchsbaum-Experte möchte uns im nächsten Jahr besuchen“, sagt Rose-Sell stolz. Der US-Amerikaner sei für die Buchsbaum-Enzyklopädie verantwortlich und würde in seiner Neuauflage auch neue in Iden stehende Sorten aufnehmen.

Die Deutsche Buchsbaumgesellschaft entstand 2007 durch die Fusion der Europäischen Buchsbaum- und Formschnittgesellschaft, Sektion Deutschland, mit dem Altmärkischen Freundeskreis Buchsbaum.