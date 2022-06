Diakonie-Krankenhaus Seehausen: Junges Blut für die Innere

Fachlich wird Krum Krumov (Mitte), der neue leitende Oberarzt in der Abteilung Innere des Diakoniekrankenhauses, vor allem die Nachfolge von Chefarzt Dr. Jürgen Jahnke (l.) antreten, der bald in den Ruhestand wechseln will. Jahnke und Geschäftsführer Dirk Hermann begrüßten ihren Kollegen am Montag auch ganz offiziell.

Foto: Ralf Franke