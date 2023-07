Mit der Wintergerste beginnt traditionell die Mähdruschernte. Die 2023er Ergebnisse in der Region sind durchwachsen. Das betrifft die Masse ebenso wie die Qualität. Wie so oft liegt es am Wetter, das seine eigenen Gesetze hat.

Seehausen - In der „Altmärkischen Wische“ ist die Getreideernte in der zweiten Wochenhälfte gerade richtig auf Touren gekommen, da können die meisten Berufskollegen von der „Altmärkischen Höhe“ bei der ersten Mähdruschfrucht des Jahres, der Wintergerste, bereits Vollzug vermelden. So viel machen reichlich 25 Meter Höhendifferenz, aber vor allem unterschiedliche Boden- und Wasserverhältnisse aus.

Die Agrargenossenschaft (AG) Krevese−Drüsedau holte am Freitagabend genauso wie die Nachbarn von der AG „Altmärkische Höhe“ Lückstedt und vom Rittergut Bretsch die letzten Körner vom Halm. Jetzt haben Mensch und Maschinen eine kurze Verschnaufpause, bevor die Landwirte bei Raps, Weizen, Roggen und den modernen Kreuzungen die Früchte ihrer Arbeit einfahren.

Erträge deutlich unter Durchschnitt, Qualität durchwachsen

Dass es Einbußen geben wird, ahnten die meisten Praktiker schon, weil das Jahr zwar erfreulich feucht begann, im entscheidenden Augenblick aber die nötigen Niederschläge für die Ertragsbildung auf den Äckern ausblieben.

Martin Ahrndt, Geschäftsführer der AG Krevese-Drüsedau, schätzt den Ertrag bei der Wintergerste im Schnitt auf 50 Doppelzentner pro Hektar ein. In guten Jahren wären auch auf den leichten Böden der „Höhe “ allerdings bis zu 70 möglich. Zum mangelnden Ertrag gesellt sich fast zwangsläufig schlechtere Qualität der oft zu kleinen Körner. Dazu kommt, dass die Preise für diese Marktfrucht gerade im Keller sein sollen.

Jost Richter, Chef des Rittergutes Bretsch, pflichtet dem bei, will aber ebenso wie Martin Ahrndt nicht gleich so weit gehen, von einer Missernte zu sprechen.

Niederschläge zu spät für das Getreide, aber die Rettung für den Mais

Der späte Regen, der den Start in die Mähdruschernte etwas verzögerte, kommt vor allem dem Mais zugute, für den es teils kurz vor knapp war. Krevese ist auf den Energieträger besonders angewiesen. Er ist wichtige Zutat für die Mischfutterration bei den Milchkühen, wird aber auch in der eigenen Biogasanlage an der Kreveser Stallanlage mit anderen Stoffen verstromt.

Und weil die Kreveser Rinder nicht auf Spaltenböden gehalten werden, war es auch wichtig, die nach dem Drusch im Schwad abgelegten Halme quasi noch „warm“ zu Ballen zu pressen und einzulagern.

Ein paar Kilometer weiter sieht es auf den schweren Böden der „Wische“ mit dem Ertrag offenbar freundlicher aus. Tim Homann, Betriebsleiter der Schönberger Gemüsehof GmbH, rechnet mit 60 bis 70 Dezitonnen pro Hektar, verweist aber auch auf sandige Ecken, die gut ein Drittel weniger einbringen dürften. Unter Qualitätsmangel hat offenbar auch die „Wische“ leiden, was daran liegt, dass wegen der Trockenheit oft die Notreife einsetzte. Das steht auch für kleinere Körner, die schwerer aus der Ähre zu dreschen seien, so Homanns Erfahrungen.

Wintergerste ist in erster Linie ein wichtiges Viehfutter

Wintergerste wird übrigens zum allergrößten Teil zu Viehfutter verarbeitet. Mittlerweile gibt es auch Sorten, die sich für Braugerste eigenen, was sonst der Sommergerste vorbehalten ist. Die Qualitätsanforderungen sind indes gleich hoch. Der Vollkornanteil soll groß und der Eiweißgehalt gering sein, die Keimfähigkeit fürs Vermälzen muss bei über 90 Prozent liegen.