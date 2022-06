Nachhaltig feiern Die Kugeln der anderen: So viel Weihnachten steckt im An- und Verkauf „Handelsstube“ Osterburg

Lange bevor die Nachhaltigkeit in aller Munde war, haben Utz Bogdahn (56) und Sirka Schernickau (51) instinktiv darauf gesetzt. Ihr An- und Verkauf in der Düsedauer Straße Osterburg ist auch ein Geheimtipp für Weihnachtsfans.