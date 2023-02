Der Rathausschlüssel, den sich die Seehäuser Narren zum Saisonstart abholen, ist eine Attrappe. Das Prinzenpaar hat es an allen Türen ausprobiert und gab das Symbol kommunaler Macht am Aschermittwoch deshalb zurück.

Eine Abordnung des Seehäuser Carnevals-Clubs verabschiedete sich zum Ende der fünften Jahreszeit bestens gelaunt vom hansestädtischen Symbol der Macht. Die Narren vom Aland ließen aber keine Zweifel aufkommen, dass sie am 11. 11. erneut an die Rathaustür klopfen werden.

Seehausen - Das Rathaus von Seehausen ist wieder fest in kommunaler Hand. Am gestrigen Aschermittwoch erfüllten die organisierten Narren vom Aland eine Jahrzehnte alte, seit Generationen stillschweigend akzeptierte Vereinbarung und trennten sich nach einer kurzen, aber intensiven Faschingszeit wieder vom Stadtschlüssel, den sie sich am 11. November bei Detlef Neumann eingefordert hatten.