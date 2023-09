Diebstahl Einbruch um 4 Uhr: Windradbesitzer im Kreis Stendal ertappt Kupferdiebe

Im Landkreis Stendal kam es in zurückliegender Zeit vermehrt zu Einbrüchen in Windkrafträdern. Nun traf es auch die Anlage von Friedrich Dieckmann in Bretsch. Dank Alarmanlage konnte der 72-Jährige die Täter noch stören. Aber die teuren Kupferkabel waren da bereits gekappt.