Gute Nachrichten für alle Feierwütigen: Der Seehäuser Carnevalsclub hat für die Party nach dem Tulpensonntagsumzug doch noch ein Festzelt organsiert - sogar beheizt.

Seehausen. - Die Narren des Seehäuser Carnevalsclubs und ihr Gefolge müssen nach dem Tulpensonntagsumzug am Sonntag, 15. Februar, doch nicht frieren. Wie der Verein am Freitagnachmittag mitteilte, wird ein beheiztes Zelt am Umfluter aufgestellt.

„Der SCC möchte sich bei Herrn Daniel Lange herzlich dafür bedanken und hofft auf noch mehr Besucher“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Anreise der Gäste sollte frühzeitig erfolgen. „Die Bürger sollten wenn möglich Fahrgemeinschaften bilden. Parkplätze sind laut Aussage des Ordnungsamtes in der Stadt, besonders an den Supermärkten, nur begrenzt verfügbar.“ In der Innenstadt sollte im eigenen Interesse nicht geparkt werden. Die Anreise mit dem Schienenersatzverkehr wäre eine günstige Alternative. Die Busse fahren jede Stunde und halten am Seehäuser Bahnhof.

Der Umzug beginnt um 14 Uhr an der Mühlenstraße, führt über die Große Brüderstraße, Lindenstraße, Bahnstraße, Goethestraße in die Arendseer Straße und endet am Winckelmannplatz mit der Begrüßung und Vorstellung der Umzugsteilnehmer.

Wie SCC-Präsident Burkhard Lüdicke mitteilt, ist die Teilnehmerzahl am Umzug erfreulich hoch. Auch die Abendveranstaltung am Sonnabend, 7. Februar, sei bis auf wenige Karten an der Abendkasse ausverkauft.