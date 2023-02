Osterburg - Mustafa Bilgin (45) ist hin- und hergerissen. Er möchte schon erzählen, was er gerade in der Türkei erlebt hat, aber es fällt ihm schwer. Während des Gesprächs in „Apo’s Döner Bistro I“ auf dem Edeka-Parkplatz in Osterburg bedient er parallel seine Kundschaft. „Wir alle dachten wirklich, die Welt geht unter. Das war’s“, sagt er fast nebenbei.