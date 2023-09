Gladigau feiert am 16. und 17. September ein Erntedankfest. Für die Premiere haben die Gastgeber ein launiges Programm zusammengestellt.

Dorf im Kreis Stendal will ein Erntedankfest feiern

Gladigau - Gladigau feierte zuletzt im Jahr 2017 mit der Austragung der MDR-Landpartie ein „richtiges“ Dorffest, nun steht dem Ort eine ähnliche Sause ins Haus. Am 16. und 17. September vergnügen sich die Gladigauer und ihre Gäste bei einem Erntedankfest. Das ist eine Neuheit, könnte sich indes zu einer Tradition für das Dorf entwickeln, sagt Ortsbürgermeister Matthias Müller (parteilos).

Und ein Erntedankfest soll es nicht nur dem Namen nach sein. Vielmehr werde sich das Thema Ernte auch tatsächlich in der zweitägigen Party wiederfinden, kündigt der Ortsbürgermeister an. Zum Beispiel ist für Sonntag um 10 Uhr im Festzelt ein Erntedankgottesdienst geplant, der vom Posaunen- und Kirchenchor begleitet wird. Zwei Erntekisten werden unter den Festbesuchern verlost. Nicht zuletzt können sich Besucher auf eine Ausstellung von Erntetechnik freuen. Gladigau hat an den beiden Tagen aber noch viel mehr zu bieten.

Danach beginnt das Erntedankfest am Sonnabend, 16. September, um 10 Uhr mit einem Trödelmarkt auf dem Festgelände. Um 13 Uhr zeigt die Feuerwehr Gladigau einen Löschangriff, anschließend treten Dorfmannschaften zu einem Show-Wettkampf antreten. Laut Bürgermeister Müller haben sich acht Mannschaften angemeldet, die sechs Disziplinen mit Geschicklichkeitsspielen stellen wollen. Um 15 Uhr treten die Lokalmatadoren von Blau-Weiß Gladigau gegen Blau-Geld Goldbeck zum Fußball-Punktspiel in der Kreisklasse an. Faktisch zeitgleich möchte Clown Celly im Festzelt mit einen Kinderprogramm unterhalten. Die jüngsten Festgäste können sich außerdem auf einen Streichelzoo, eine Hüpfburg und weitere Kinderbelustigungen freuen. Ab 16 Uhr spielt die Saxophon-Band „Klappe 4“ auf, abends ab 20 Uhr sorgt Robby Schulze im Festzelt mit Live-Musik für Stimmung.

Am Sonntag steht nach dem Erntedank-Gottesdienst ein Bürgerfrühstück mit Blasmusik von den „Hoblern“ aus Stendal auf dem Programm. Auf dem Festgelände werden Oldtimer ausgestellt, ab 11 Uhr können sich Kinder auch an einem Streichelzoo erfreuen und auf einer Hüpfburg herumtollen.

Um 13 Uhr schauen Mädchen und Jungen aus der Grundschule Flessau in Gladigau vorbei. Mit Unterstützung von Lehrerin Heike Kurze wollen sie die Besucher des Erntedankfestes mit einem Programm auf Platt unterhalten, bevor ein Auftritt der Saxophon-Band „Klappe 4“ und die Auslosung der zweiten Erntekiste den Schlusspunkt hinter die Festpremiere setzen.