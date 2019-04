Ein Frühlingsfest, kombiniert mit einer Geburtstagsfeier für die 110-jährige örtliche Feuerwehr, ging in Bertkow über die Bühne.

Bertkow l Veranstaltet wurde das Frühlingsfest von den Brandbekämpfern und den Feuerwehrförderern. Es gab zum Auftakt Kaffee und Kuchen; für die 15 Torten und Blechkuchen hatten die Vereinsfrauen und Frauen aus dem Dorf gesorgt; nicht zu vergessen den einzigen männlichen Bäcker unter ihnen, André Seibke, der zur Frühlingsparty einen leckeren Apfelkuchen kredenzte. Für das leibliche Wohl wurde außerdem mit Bratwurst vom Grill und den beliebten „Bertkow-Burgern“ gesorgt. An der Feuerschale konnten die Kinder Stockbrot backen. Aus Stendal war Rainer Huth mit dem Räucher­ofen gekommen und bot Forellen frisch aus dem Rauch an.

Höhepunkt war in diesem Jahr wieder die Märchenaufführung der Havelländer Puppenbühne, die, so berichtete die Fördervereinsvorsitzende Denise Sanftleben, „2018, als wir das Puppentheater zum ersten Mal im Programm hatten, auch die Erwachsenen begeisterte. Die Vorstellung, überhaupt das ganze Fest, wird auch diesmal wieder gefördert und von Sponsoren unterstützt, denn wir möchten, dass alle Besucher ihre Freude daran haben.“ Diesmal tanzte das Rumpelstilzchen, geführt von Marion Quaiser, vor dem Bertkower Publikum. Der Nachmittag war mit reichlich Abwechslung ausgefüllt. Aus Düsedau waren Luise Behrendt und Maria Stadler von der dortigen Reitwerkstatt mit zwei Ponys gekommen, für die sich schnell kleine Reiterinnen und Reiter fanden. Kinder konnten sich lustige Gesichter schminken lassen, nach eigenem Gutdünken malen und Fangbecherspiele basteln. Eine Kübelspritze wurde eifrig genutzt, um mit dem Wasserstrahl Pyramiden aus Blechbüchsen zum Einsturz zu bringen. „Wir machen das alles hauptsächlich für die Kinder, damit sie ihren Spaß haben und Kinder sind auch unser Nachwuchs in der Wehr“, sagte Wehrleiter André Wittwar. „Brandschutz ist die eine Sache, Dorfleben die andere. Beide gehören zusammen und tragen dazu bei, das Leben im Dorf auch lebenswert zu machen.“ Aktuell gibt es in dem 200-Seelen-Dorf weder einer Kinder- noch eine Jugendfeuerwehr.

DJ Andy Schmidt sorgte am Nachmittag für Unterhaltungsmusik; am Abend konnte auch getanzt werden.