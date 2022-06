Drei-G-Regeln auch für das Seehäuser Rathauspersonal

Nach der ersten und zweiten Corona-Imunisierungs-Aktion in der Wischelandhalle für Senioren war das mobile Impfteam des Landkreises kürzlich bei der Seehäuser Feuerwehr zu Gast. Dort knüpfen die Fachleute am 2. Dezember an ihre Arbeit in der Alandstadt an.

Archivfoto: R. Franke