Mitte März 2020 hatte die Corona-Pandemie Deutschland mit voller Wucht erreicht. Drei Jahre später erzählen Osterburger aus dem öffentlichen Leben, wie sie die Anfänge dieser Ausnahmezeit erlebten und was von ihr geblieben ist.

Drei Jahre danach: Wie die Pandemie für Osterburger begann - und was von ihr bleibt

Osterburg - Mitte März 2020 konnte man die Pandemie nicht mehr leugnen. Am 10. März wurden die ersten Corona-Fälle in Sachsen-Anhalt bekannt: Urlauber aus Südtirol, darunter auch ein Stendaler, der am 15. März positiv getestet wurde. Zwei Tage zuvor hatten bereits die Schulen ihre Türen geschlossen.