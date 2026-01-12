In Seehausen wird in diesem Jahr neben einem neuen Landtag und Landrat noch der Bürgermeister gewählt. Was Amtsinhaber Detlef Neumann (parteilos) dazu sagt.

Drei Wahlen in Seehausen - am Aland kann man sich 2026 um den Bürgermeisterstuhl bewerben

Detlef Neumann (parteilos), Bürgermeister Hansestadt Seehausen, befindet sich Anfang 2026 im sechsten Jahr seiner zweiten Amtszeit.

Seehausen. - Das neue Jahr ist ein Wahljahr, was für die Bürger der Hansestadt Seehausen noch einmal mehr gilt. Zur Wahl des Landtages und des Landrates kommt bei ihnen noch die Wahl eines neuen Bürgermeisters. Diese ist für Sonntag, 8. November, angesetzt. Ob dann nur die Bürgermeister- oder auch die Landratswahl stattfindet, ist noch unklar.