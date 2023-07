Warum sich ein engagierter Einzelgänger gerade in den Sommermonaten beim Gießen im Landschaftsschutzstreifen Seggewiesenwall überfordert fühlt.

Dringend Baumpaten in Osterburg bei Stendal gesucht

Fabian Rieger gießt die jungen Bäume am Seggewiesenwall in Osterburg im Kreis stendal. Mit einer Sackkarre transportiert er die Wasserkanister heran.

Osterburg - Es geht den Pflanzen wie den Menschen: In den Sommermonaten ist der Bedarf an Flüssigkeit groß, vor allem an heißen Tagen. „So haben auch Bäume quasi Durst“, sagt Fabian Rieger. Der 43-Jährige gehört zur Grünen Gruppe Osterburg im Kreis Stendal, die sich seit Jahren für die Neuanpflanzung sowie die Hege und Pflege von Bäumen engagiert. Nun braucht er dringend Hilfe.