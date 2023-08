Stadtbild Dunkle Hausfassade sorgt in Osterburg bei Stendal für Ärger

Ein Neubau an der Blumenstraße in Osterburg ist unter Stadtpolitikern in die Kritik geraten. Ortsbürgermeister Klaus-Peter Gose ärgert insbesondere die schwarze Fassade. Der Bauherr verteidigt seine Wahl, bietet aber auch einen Kompromiss an.