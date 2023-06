Feier Ehrung für die Pfadfinder aus Werben

Große Ehre für die „Pfadis“ aus Werben und Umgebung: Die Wischebiber wurden am 17. Juni 2023 bei einer Feierstunde in der Werbener St. Johanniskirche in den Landesverband Christlicher Pfadfinder Mitteldeutschland aufgenommen.