Eichstedt: Radfahrer können zwischen Lindtorf und Baumgarten neue Sitzgruppe nutzen

Eichstedt - Ein neuer Rastort lädt in der Gemeinde Eichstedt zum Verschnaufen ein. „Die Strecke ist in der Saison recht gut frequentiert“, meint Eichstedts Bürgermeister Karlheinz Schwerin. Die Gemeinde sorgt damit für bessere Bedingungen für die sportliche Bevölkerung, die gern mal eine Pause in der Natur unternimmt.