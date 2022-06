Eichstedt vergibt keinen neuen Straßennamen

Die Goldbecker Straße in Eichstedt bleibt wohl die Goldbecker Straße. Die Gemeinde lotete bei den Anwohnern eine mögliche Umbenennung angesichts irreführendem Lkw-Verkehr aus. Die Anwohner sind jedoch dagegen.

Die Anwohner der Goldbecker Straße in Eichstedt sind gegen eine Umbenennung der Straße. Der Rat eine eine endgültige Entscheidung noch nicht gefällt.

Eichstedt - Mit einer möglichen Straßenumbenennung will der Eichstedter Gemeinderat das fast täglich aufkommende Verkehrsproblem im Ort in den Griff bekommen. Lkw-Fahrer sind in Eichstedt auf falscher Fährte, da sie eigentlich zur Zellstofffabrik wollen. Die Goldbecker Straße gibt es sowohl im Uchteort als auch im Industriegebiet.