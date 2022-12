Ein Kinostuhl und seine Ausstellung in Osterburg

Die Sonderausstellung „Kino und Film in Osterburg“ im Kreismuseum ist eröffnet. Schon bei der Vernissage wurde klar, dass sie ans Herz geht. Weißt Du noch? Kennst Du noch? Für einen Moment befanden sich alle im selben alten Film.

Der Kinostuhl Nummer 126 von der Osterburgerin Danuta Ahrends ist Teil der Ausstellung "Kino und Film in Osterburg".

Osterburg - Es wurde eng am Sonntagnachmittag in den Räumlichkeiten des Kreismuseums. Die Eröffnung der Sonderausstellung „Kino und Film in Osterburg“ traf anscheinend den Nerv der Bürger.