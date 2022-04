Ein Neukirchen ist nicht genug

In Sachsen-Anhalt sind die Orte Neukirchen nicht so dicht gesät wie zum Beispiel in Bayern. Dafür wurden Tilman Jiménez Reichow (l.) und Malte Boßert insbesondere an der Elbe mit einer idyllischen Flusslandschaft und radfahrerfreundlichen Flachetappen belohnt.

Foto: Ralf Franke