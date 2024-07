Die Räbeler Fähre, Eigentum der Hansestadt Werben/Elbe im Landkreis Stendal, kam am 23. Juli 2024 nach Werftaufenthalt wieder nach Hause. Darauf kann man schon mal anstoßen (von links): Bürgermeister Bernd Schulze, Uwe Ritter, Ole Quiel und Thomas Schatz, drei der vier Räbeler Fährmänner.

Räbel. - Gleich kommt sie, gleich kommt sie um die Ecke. Bernd Schulze (parteilos), Bürgermeister der Hansestadt Werben, und Fährmann Thomas Schatz haben Dienstag am frühen Nachmittag am Fähranleger (L2) in Räbel erwartungsvoll elbaufwärts geschaut.