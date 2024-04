Der Osterburger Regionalbereichsbeamte Mario Grünwald verabschiedet sich nach 36 Jahren in den Ruhestand. Zu seinem Job kam der Walslebener per Zufall.

Osterburg. - Mario Grünwald ist nicht nur Verkehrspolizist und in Osterburg Regionalbereichsbeamter. Wenn er am 26. April seinen letzten Arbeitstag hat, werden Tränen fließen, vor allem Kindertränen. Denn Grünwald ist einer, den schon die Kleinsten ins Herz schließen.

Dabei stand Polizist gar nicht auf seiner Wunschliste. In Losse als viertes Kind mit vier Geschwistern aufgewachsen, zog es Mario Grünwald nach der Schulzeit in Seehausen erst mal ans Meer. Vollmatrose der Hochseefischerei ist der Walslebener. Weil der Vater eines Mitschülers zur See ging und davon schwärmte, kam für Grünwald nach der 10. Klasse nichts anderes in Frage. Ab nach Rostock!

„Dann klassisch für anderthalb Jahre zur Armee nach Halberstadt zu den Grenztruppen. Zwischen Elend, Sorge und Kummer, aber ich kam ja zu den Grenztruppen und war aufgrund meiner Ausbildung für das nichtsozialistische Ausland zugelassen.“ In dieser Zeit lernte er seine spätere Frau Karina kennen, die in Seehausen als Krankenschwester arbeitete. Nur zu gern wollte er zurück in die Altmark. Aber wie? Der Zufall kam ihm zur Hilfe.

Zu Anfang als Wachschutz im Fernsehturm von Dequede

„Es war Anfang 1987, als ein Abschnittsbevollmächtigter aus Leppin auf mich zukam und meinte: ,Wir suchen bei der Polizei Leute.’“ Gesagt, getan – das wäre untertrieben. Zu DDR-Zeiten war Polizist kein Lehrberuf. „Wir waren Maurer, Kfz-Schlosser und Sargbauer. Und jeder Neuangestellte war erst mal ein Jahr für Berlin verpflichtet. Um das zu umgehen, habe ich mich bereiterklärt, beim Betriebsschutz in Dequede anzufangen.“ Zum 1. Januar 1988 kündigte Grünwald in Rostock, am 15. Januar fing er am Fernsehturm an. Schweren Herzens. Zehn Jahre fuhr er nicht zur Ostsee.

In Dequede dann Einlasskontrolle, Zaunkontrolle – „ein stinklangweiliger Job“, resümiert er. Eine Wohnung hatte das junge Paar nicht. Ein Zimmer im Schwesternheim seiner Frau war ihr Zuhause. Am 26. August 1988 heiratete das Paar und bezog 1989 eigene vier Wände in der Burgstraße. „Eine verrückte Zeit! Wir wurden vom Dienst der Polizei freigestellt, um beim Bau von Wohnblöcken mitzuhelfen. Im Winter halfen wir in der LPG aus.“

Ich habe nie meine Akte gelesen.“ Mario Grünwald, Regionalbereichsbeamter im Kreis Stendal

Dann begannen laut Grünwald die „Wende-Wirren“. Im Mai 1989 sollte er nach Aschersleben zur Offiziersschule, aber daraus wurde nichts. „Nach der Wende bekam ich meinen Persilschein. Das bedeutet, dass man nichts mit der Stasi zu tun hatte“, erzählt Mario Grünwald. „Ich selbst habe nie meine Akte gelesen. Ich hatte eine schöne Kindheit und Jugend und will einfach nicht wissen, wer mich bespitzelt hat.“ Er war genau ein Jahr bei der Schutzpolizei in Osterburg angestellt, als der damalige Leiter für das Sachgebiet Verkehr, Hartmut Graf, ihn fragte, ob er sich vorstellen könnte, zur Verkehrspolizei zu gehen. Das kam ihm gerade recht, „denn Leute anzuschwärzen oder zu suchen, war nie mein Ding“. Als Verkehrssicherheitsbeauftragter des Landkreises Osterburg hatte er ab 1990 schönere Aufgaben: Verkehrserziehung vom Kindergarten bis zu den Senioren, von Geestgottberg bis Sanne. Die erste Verkehrswacht im Kreis Osterburg wurde ins Leben gerufen.

In Groß Garz entstand im selben Jahr der erste Verkehrsgarten. „Sponsoren haben uns mit Rädern zugeschmissen“, erinnert sich der Polizist weiter. In Osterburg, Seehausen und Arendsee sollten weitere Verkehrsgärten folgen. „Heute machen Schulen Verkehrserziehung auf dem Hof“, so Grünwald. Privat kam ebenfalls eine Änderung auf ihn zu, 1993 ging es zu den Schwiegereltern nach Walsleben. Mit der Geburt der Söhne Robert (1992) und Jann (1996) war das Eheglück perfekt.

Ansprechpartner für alle

Nach der 1994 erfolgten Gebietsreform und der Zusammenlegung der bis dahin eigenständigen Kreise Stendal, Osterburg und Havelberg zum Kreis Stendal sollte Verkehrssicherheitsberatung „so mitgemacht werden“. Unfalldienst und Prävention liefen parallel. Eine nicht zu unterschätzende Aufgabe. Grünwald war an Schulen, die es heute nicht mehr gibt, bildete Schülerlotsen aus und war der richtige Mann für die Schulwegbegehung. Als Regionalbereichsbeamter hatte er ab 2015 noch mehr Verantwortung. „Ich war Bindeglied zwischen Stadtverwaltung, Ordnungsamt und Polizei und Ansprechpartner für jeden.“ Noch vor wenigen Tagen übernahm der Polizist mehrere Veranstaltungen zum Thema Prävention bei den Senioren – von Enkeltrick bis Sicherheit im Haus. Das wird ihm fehlen. Auch die Kinder. Die am meisten. Wie oft wird er von Erwachsenen angesprochen, die sich an seinen Besuch im Kindergarten oder ihre Fahrradprüfung erinnern? Denen Grünwald vermittelt hat: „Wir sind nicht die Bösen. Die Polizei – dein Freund und Helfer.“ So hat er es immer gehalten und ein Vertrauen aufgebaut, das ihn manches Mal umgehauen hat.

Jetzt hat er mehr Zeit für seine Familie, den Sportverein Eintracht Walsleben, den Garten und die Bienen. „In die Imkerei bin ich ab 1989 durch meinen Schwiegervater reingewachsen“, verrät Grünwald. Und noch etwas: „Zu Schulzeiten war ich ganz gut im Boxen.“ Sein Haus ist schon altersgerecht umgebaut. „Ich komme aus der Prävention“, merkt der 60-Jährige augenzwinkernd an und fügt hinzu: „Ich bin richtig froh, dass ich in Osterburg geblieben bin.“