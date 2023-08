Die Hansestadt Seehausen wurde am Wochenende von Randalierern heimgesucht. In nur einer Nacht nahmen vier öffentliche Objekte Schaden.

Eine Nacht, vier Schäden: Unbekannte randalieren in Kleinstadt im Kreis Stendal

Seehausen - Unbekannte haben am Wochenende die Bücherzelle an der Seehäuser Mühlenstraße demoliert. So sehr, dass die Stadt die Lektüre daraus einlagern musste.