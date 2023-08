Blumenampeln könnten in Osterburg im Kreis Stendal für eine Farbenfrohe Einkaufsmeile sorgen. Das wünschen sich Geschäftsleute und haben Ratsmitglieder im Herbst 2022 vorgeschlagen. Was ist aus der Idee geworden?

Eine Stadt blüht auf - in Osterburg bei Stendal wartet man sehnsüchtig darauf

Blick auf dieInnenstadt der Kleinstadt Osterburg im Landkreis Stendal. Entlang der Einkaufsmeile fehlt es an Grün.

Osterburg - Die wenigen Pflanzenkübel machen das Defizit nicht wett. Der Einkaufsmeile in der Breiter Straße in Osterburg im Kreis Stendal mangelt es an Grün und Farbenpracht. Das ist bereits im Herbst 2022 erkannt und diskutiert worden. Wie sieht es gegenwärtig aus?